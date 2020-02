Meia admite insatisfação por comportamento do Barcelona na janela de transferências

​O meio-campista do Barcelona Ivan Rakitic admitiu que não gostou da forma como o clube lidou com sua situação na janela de transferências de janeiro. O croata se viu deixado de lado no time titular nesta temporada, com a chegada de Frenkie de Jong, e gostaria de mudar de ares.

Com a delicada situação, parecia que seu futuro estava longe do Camp Nou, mas, ​apesar do interesse do Manchester United e da Juventus, Rakitic não conseguiu se mudar no mês passado. A vitória de domingo por 2 a 1 sobre o Levante foi apenas sua oitava partida em La Liga pelos gigantes catalães nesta temporada, e o meio-campista manifestou suas preocupações quanto a isso tudo:

“Houve várias coisas que eu não gostei“, disse ele, conforme citado pelo site ​Goal.

“Digo isso com muita clareza. Sabemos que existem pessoas que tomam decisões, mas aqui não estamos para rir ou curtir. No final, a melhor coisa para o clube deve ser o que é bom. Temos de aceitar não entender algumas coisas.“

Apesar de sua infelicidade, Rakitic insistiu que não queria se deter em nenhum problema que pudesse ter com a diretoria do Barcelona e foi rápido em expressar sua gratidão por ter sido escolhido para atuar contra o Levante.

“Não é hora de falar sobre [minha infelicidade]”, acrescentou. “Estou feliz por ter jogado hoje e todo mundo sabe disso, você não precisa abrir as coisas novamente. Tudo já aconteceu e eu tenho que virar a página e não pensar muito nisso. Você tem que trabalhar da melhor maneira possível, porque a parte decisiva da temporada está chegando. Quero que meus colegas, técnicos e fãs contem comigo”, concluiu o meia.

“joga fácil o De jong, tá aí o rakitic” é como se vc saísse da água pro vinho, quem dera fosse pro vinho pelo menos é bom né — a.ᶠᶜᵇ (@lmjfcb3) February 2, 2020

O contrato de Rakitic com o Barcelona vai até junho de 2021, mas parece improvável que ele esteja no clube além deste verão na Europa.