Meio-campista perde espaço com Abel, não é relacionado para os jogos e futuro no clube é incerto

​ O Vasco ainda vive momentos de incertezas na temporada. A equipe titular não tem uma ideia montada de jogo e, por isso, vem oscilando bastante. O comandante Abel Braga também encontra dificuldades para encontrar uma forma mais contundente para o time jogar e já sofre críticas de parte dos torcedores ​vascaínos, que pressionam por uma melhora no desempenho.

O treinador sabe que nunca foi unanimidade no clube e tenta responder da melhor forma: fazendo o Vasco ganhar jogos importantes jogando um futebol atraente. Reforços ainda devem chegar, com a diretoria trabalhando para tentar trazer, pelo menos, três a quatro novos jogadores. As prioridades seriam um zagueiro e um meio-campista estilo camisa 10. O mercado Sul-Americano está sendo monitorado.

Por outro lado, quem anda perdendo espaço com “Abelão” é o meio-campista Lucas Santos. O jovem de 20 anos, que voltou recentemente do CSKA, da Rússia, fez apenas dois jogos e não tem sido relacionado nas últimas partidas. A informação é do portal ​UOL Esporte. Até por isso, seu futuro no Gigante da Colina é incerto e os dirigentes estão abertos para ouvir eventuais ofertas.

A joia sempre se destacou nas categorias de base do Vascão e já era cobiçada por grandes clubes do Velho Continente. O empréstimo para o futebol russo, apesar de rápido, foi bastante produtivo para o jogador. Segundo ele, a oportunidade foi uma experiência muito boa para sua carreira.

Uma verdade que pouco Vascaino vai aceitar, Lucas Santos teve uma proposta de 15 milhões recusada e hoje está no terceiro time do Vasco e o Marrony caminha para o mesmo lugar….

BOLETOS PRECISAM SER PAGOS. — Vasco da Gama 10 ◤✠◢ (@VascodaGam10) February 17, 2020

“Essa experiência que eu tive lá (CSKA) foi super importante no meu amadurecimento dentro do futebol profissional. Ano passado, demorei um pouco a amadurecer. Por isso, surgiu essa oportunidade de ser emprestado ao CSKA. Fui lá, fiquei um tempo lá, morei sozinho. Então, isso me ajudou bastante para trazer um pouco também do futebol europeu para cá. Vai facilitar muito. Creio que esse ano vai ser super diferente do ano passado”.