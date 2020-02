“Melhor da Tarde” apresenta crescimento de audiencia – Bastidores

O programa já consegue ficar à frente do “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.

Com crise na concorrência, o “Melhor da Tarde”, da Band, sob o comando de Cátia Fonseca, tem apresentado crescimento de audiência. Na Grande São Paulo, tem atingido picos de 3 pontos com facilidade.

“Melhor da Tarde”, com isto, vem vencendo, com facilidade, o confronto direto com o “A Tarde é Sua”, da RedeTV!.

Para esta temporada, a produção do programa realizou alguns ajustes pontuais, começando pela saída de um integrante que comentava sobre os comportamentos alheios dos famosos.