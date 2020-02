Melhores Momentos: Celso Portiolli comemora 10 anos de Domingo Legal – Bastidores

E ainda, tem mais um episódio da 5ª temporada do “Comprar e Bom, Levar é Melhor”.

Neste domingo, 23 de fevereiro, a partir das 11h, o Domingo Legal está em ritmo de festa. Celso Portiolli comemora 10 anos à frente do programa e apresenta um especial com os melhores momentos da década. E não pode faltar o “Passa ou Repassa” com a presença de artistas que estiveram presentes durante estes anos na atração. O time azul vem com: Jhenny Andrade, Mileyde (Marlei Cevada), Gavião e Bananinha ( Marcelo Benny), para enfrentar Renata Longaray, Marcelinho Carioca, MC Gui e Rapadura (Charles Guttemberg) no time amarelo. E vai rolar muita torta na cara.

E ainda, tem mais um episódio da 5ª temporada do “Comprar e Bom, Levar é Melhor”, onde uma família terá o valor de R$50 mil para dividir entre os quatro participantes. São 30 minutos para comprar o que quiserem na mega loja, totalizando R$50 mil reais. Só que, para levar os produtos para casa, a família precisa passar por um “quiz” e responder sete perguntas sobre conhecimentos gerais. Cada pergunta terá um valor determinado e, se for respondida corretamente, dará ao participante a possibilidade de levar para casa todos os produtos selecionados pelos jogadores. Se errar, no entanto, o participante deve decidir qual dos produtos devolver (pode ser um dos produtos escolhidos por ele ou por seus demais familiares), o que acaba gerando conflitos, situações divertidas e tensas entre os membros da família.

O Domingo Legal vai ao ar logo após Chaves, a partir das 11h, no SBT.