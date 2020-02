Melhores momentos: Eliana entra no ritmo do passinho neste domingo (22) – Bastidores

E mais um divertido episódio do “Minha Mulher que Manda”!.

No programa Eliana deste domingo, 23 de fevereiro, a partir das 15h, Eliana entra no ritmo do passinho. A dança que conquistou os funkeiros é a forma que os irmãos Fumassa, Gege e Faíska de uma comunidade carioca encontraram para mudar a realidade difícil que vivem. Eles acreditam que dançando poderão dar melhores condições de vida para suas famílias. No palco, eles encaram desafios especiais ao lado das mães.

E ainda, mais um divertido episódio do “Minha Mulher que Manda”, o reality culinário que mistura comportamento e cozinha. Nesse quadro, elas dão as ordens e eles precisam obedecer. Afinal, apenas elas conhecem a receita e eles não fazem a menor ideia de como preparar um prato perfeito. Como eles vão se sair? O casal que apresentar o melhor preparo do dia leva para casa um grande prêmio.

O programa Eliana vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h, logo após o Domingo Legal.