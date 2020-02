Melhores Momentos: Programa Eliana realiza sonho de irmãs e recebe Bruna Viola – Bastidores

SBT reapresenta edições da atração comandada por Eliana.

O programa Eliana deste domingo, 16 de fevereiro, traz a história de Giovana e Karoline. As duas irmãs muito doces e com talento para música levam uma vida dura na roça e ajudam os pais como podem, para melhorarem as condições de vida de toda a família. Elas sonham em fazer sucesso cantando no programa e irão passar por desafios emocionantes. Dentre eles, cantar funk de Anitta e Ludmilla – e não o sertanejo raiz que tanto gostam. As irmãs também terão uma surpresa: conhecer a cantora Bruna Viola, que elas têm como inspiração musical.

E ainda: mais um divertido episódio do “Minha Mulher que Manda”, o reality culinário que mistura comportamento e cozinha. No quadro, as esposas dão as ordens e os maridos precisam obedecer, já que somente elas conhecem a receita e eles não fazem a menor ideia de como preparar um prato perfeito. Como eles vão se sair? O casal que apresentar o melhor preparo do dia leva para casa um grande prêmio.

