Melhores Momentos: Simone e Simaria são as convidadas do Programa da Maisa – Bastidores

As convidadas participam do quadro “Banho de Sabedoria”.

No Programa da Maisa deste sábado, 29 de fevereiro, a partir das 14h15, as coleguinhas Simone e Simaria são as convidadas para bater um papo bem descontraído e cheio de risos com a apresentadora. Elas contam qual doce marcou a infância de cada uma e Simone fala da dieta que está fazendo para emagrecer e dos desafios que enfrenta para perder peso. E como o assunto são guloseimas, Maisa pede para elas mostrarem suas habilidades em fazer algodão doce .Depois disso a conversa continua sobre como lidam com a fama e o público, se saem de casa para ir as compras normalmente e Simone fala que já foi ao supermercado de pijama: “Eu acho que as pessoas se identificam mais quando elas vem nas pessoas verdade. E a gente não vai pro mercado pra chamar atenção de pijama. É porque a gente não está nem ai pra nada”, e Simaria completa sobre o fato de ser famosa não sair na rua para ter privacidade: “Eu não quero nem saber. Eu vou deixar de viver agora só porque eu sou cantora famosa?”. Sempre bem humoradas, as irmãs falam da convivência com a família e dizem que aprontam muito. Elas passam também por um teste de “pensa rápido”, onde respondem perguntas em cinco segundos e nesta brincadeira Simaria acaba revelando que tem mania de escovar os dentes várias vezes ao dia. Falam sobre traição, se já foram traídas e contam suas histórias. E sobre o bordão que usam muito “chora não coleguinha”, dizem que serve para passar uma mensagem positiva ao público e que através das letras de algumas de suas músicas muitas mulheres conseguiram se libertar da violência doméstica. Simaria comenta também sobre a doença que teve, como ela se desencadeou e como agiu para se curar e superar o momento difícil . A plateia faz perguntas para a dupla e uma delas é se pensam em fazer um filme sobre a carreira, Simone responde: “A gente tem sim interesse em fazer um filme”. Maisa testa se as irmãs se conhecem bem com algumas perguntas e falam da liga da que tem uma com a outra.

Tem também o “Banho de Sabedoria” e Simone e Simaria mergulham nos comentários que escrevem sobre elas na internet e debatem sobre cada um deles. E no “Game do Dia”, as irmãs, Maisa e Oscar viram abelhinhas e terão um minuto para transportar algodoes de um balde para o outro, na ponta do nariz molhado com mel e sem usar as mãos.

O Programada Maisa, no ar aos sábados, a partir das 14h15.