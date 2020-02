Milan x Juventus | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Pressionada após derrota no último final de semana pela Serie A, a Juventus visita o San Siro para um duelo de mata-mata pesadíssimo em rivalidade e tradição: pela segunda semifinal da Copa Itália 2019/20 – a primeira será entre ​Inter de Milão e Napoli -, a Velha Senhora desafia o Milan, que aposta suas fichas nesta competição por estar em situação intermediária na tabela do campeonato nacional. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este jogo:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ ​Milan x Juventus ​Motivo: ​Jogo de ida da semifinal da Coppa Itália 2019/20 ​Data: ​13/02/2020 ​Hora: ​16h45 (de Brasília) ​Local: ​Estádio San Siro, em Milão (ITA) ​Árbitro: ​Paolo Valeri ​Onde assistir: ​DAZN

Prováveis escalações

​Provável Milan: ​Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoğlu; Rebić, Rafael Leão (Ibrahimovic). ​Provável Juventus: ​Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala; Higuaín, Ronaldo.

O gigante rossonero conta com o retorno do volante argentino Lucas Biglia, que deve iniciar a partida como opção no banco de reservas. As únicas baixas que persistem no elenco de Stefano Pioli são Rade Krunic e o zagueiro Léo Duarte, ex-Flamengo. ​Lucas Paquetá, em situação delicada no clube de Milão, mais uma vez não deve iniciar entre os titulares.

Pelo lado da Juventus, a notícia triste fica a cargo da nova contusão de Douglas Costa. O ponta brasileiro segue acumulando lesões e há muito não emplaca uma sequência de atuações pelo clube de Turim. Merih Demiral, Bernardeschi e Danilo seguem no departamento médico, enquanto Khedira e Chiellini estão na transição física e podem voltar à ação em breve.

Últimos jogos e campanha no torneio

​Milan ​Juventus ​Milan 3 x 2 Udinese (19/01) ​Juventus 2 x 1 Parma (19/01) ​Brescia 0 x 1 Milan (24/01) ​Juventus 3 x 1 Roma (22/01) – Copa ​Milan 4 x 2 Torino (28/01) – Copa ​Napoli 2 x 1 Juventus (26/01) ​Milan 1 x 1 Hellas Verona (02/02) ​Juventus 3 x 0 Fiorentina (02/02) ​Inter de Milão 4 x 2 Milan (09/02) ​Hellas Verona 2 x 1 Juventus (08/02)

Décimo colocado no Campeonato Italiano, o Milan redireciona suas principais atenções para a Copa Itália, sua única grande chance de título na temporada. Nas fases anteriores, o clube rossonero foi responsável pelas eliminações de SPAL (oitavas) e Torino (quartas).

A Juventus – que pela primeira vez em muito tempo se vê pressionada nos torneios nacionais -, divide a liderança da Serie A com a Inter de Milão: os dois clubes tem 54 pontos somados, disputa acirrada que deve durar até a última rodada. Na Copa, a Velha Senhora eliminou a Udinese (oitavas) e a Roma (quartas).