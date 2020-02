Mirando vitória, Diniz muda São Paulo contra o Corinthians com três reforços à disposição

​O ​São Paulo acumula dois jogos sem vencer no Campeonato Paulista, resultados que fizeram a equipe deixar a zona de classificação à próxima fase. Com a derrota pelo placar de 2×1 para o Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Tricolor Paulista ficou com oito pontos, na terceira colocação do grupo C, atrás de Inter de Limeira e Mirassol, que somam 9 pontos. A recuperação terá que vir em um clássico.

No próximo sábado (15), o São Paulo volta ao Morumbi para receber o Corinthians, em duelo válido pela sexta rodada do Estadual. Para a partida, o técnico Fernando Diniz terá novidades importantes, podendo contar com três reforços. Preservado diante do Santo André, o zagueiro Bruno Alves, que sofreu uma pancada contra o Novorizontino e já está praticamente recuperado, deve retornar no lugar de Anderson Martins.

Além do defensor, o Tricolor Paulista receberá dois jogadores que estavam na disputa do pré–olímpico sub–23, na Colômbia, competição que garantiu a vaga da Seleção Brasileira nos jogos de Tóquio. A principal atração deverá ficar por conta de Antony. O atacante iniciou a competição como titular da equipe de André Jardine, perdendo a posição apenas na última rodada, contra a Argentina.

Outro que retorna ao clube é Igor Gomes. O meio-campista foi reserva durante todo o torneio, sendo utilizado em quatro partidas. “Aproveitados, eles vão ser. Não sei as condições, mas é bom contar com eles de volta“, afirmou Fernando Diniz, em entrevista coletiva, após a derrota para o Santo André. A dupla é aguardada para retomar treinamentos com o elenco no CT da Barra Funda na quarta–feira (12).