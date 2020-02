Missão Copa do Brasil: Coxa tenta acabar com sequência de quedas precoces

​De volta à primeira divisão do futebol nacional, o Coritiba tem nesta quarta-feira a primeira grande missão da temporada: acabar com a sequência de eliminações precoces na Copa do Brasil. Na estreia da competição de mata-mata, o time encara o Manaus, fora de casa, precisando apenas de um empate para avançar à segunda fase.

Como rememora o ​Globoesporte.com, nos últimos quatro anos o Coxa não foi nada bem no torneio. Em 2016, caiu na segunda etapa diante do Juventude. Depois, vieram as eliminações para Asa (segunda fase, em 2017) e Goiás (terceira fase, em 2018). Por fim, no ano passado, a zebra ocorreu logo na primeira fase, contra a URT. Agora que a equipe acumula 19 jogos de invencibilidade, é preciso encarar este confronto com a total seriedade para que uma nova surpresa não se torne realidade. “A gente viu esses dias o Bahia perdendo para o River-PI. Esses times sempre dificultam bastante. É o jogo da vida deles. Tem que estar focado e respeitar, mas o Coritiba, aonde vai, tem que ir com o intuito de vencer. Nosso time também quer classificar e vamos brigar de igual para igual”, resumiu o zagueiro Rhofoldo, que chegou este ano ao Couto Pereira vindo do Flamengo.

Sobre premiações da Copa do Brasil: 8ª de final – entre 3,6 e 5 milhões de reais líquido. Valor contabiliza além de premiações, rendas dos jogos em casa (bilheteria e vendas no estádio). Próxima Fase – se passar amanhã, entra 950 mil + 1.03 milhão bruto. Fonte: @gazetadopovo pic.twitter.com/VsRe4CKh8Z — 🏹 100% CORITIBA 🇳🇬 (@BFelipe22) February 11, 2020

A partida, na Arena da Amazônia, se inicia às 22h30min (horário de Brasília), e a provável escalação dos paranaenses tem Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Sassá. com R$ 950 mil garantidos pela participação na Copa do Brasil, o clube garantirá mais R$ 1,03 milhão se avançar para pegar o classificado do confronto entre Gama-DF e Brasil de Pelotas-RS.