A atriz ugandense Nikita Pearl Waligna, que atuou em Rainha do Katwe (Queen of Katwe, 2016), faleceu no dia 15 de fevereiro, aos 15 anos.

Nikita interpretou Gloria, a menina que ensina as regras de xadrez para a amiga, no filme da Disney. Estrelado por Lupita Nyong’o, o filme é baseado em uma história real, e retrata a vida de Phiona Mutesi , uma garota ugandense que vive em uma favela de Katwe . Ela aprende a jogar xadrez e se torna uma candidata nas Olimpíadas de Xadrez do Mundo .

A atriz mirim havia sido diagnosticada com um tumor cerebral durante as filmagens, e a diretora Mira Hair encabeçou uma campanha para arrecadar fundos para equipar um hospital de Uganda, para que a menina pudesse receber o tratamento. A verba foi alcançada e Nikita fez quimioterapia, mas o câncer retornou em 2017. Aos 15 anos de idade, a menina perdeu a batalha contra a doença.

Fonte: memoriascinematograficas.com.b