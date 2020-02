Motocicleta roubada é encontrada no Oiteiro em Penedo

Durante patrulhamento nesta segunda (10) dos policiais do 11º BPM de Penedo, uma guarnição policial da RP 01 recebeu a informação, após denúncia no COPOM do batalhão, que uma pessoa havia encontrado no bairro Senhor do Bonfim (Oiteiro), em uma construção ao lado de sua residência, uma motocicleta Yamaha Fazer, na cor preta, totalmente abandonada e com peças desamontadas.

Policiais então foram até o local e versificaram que realmente procedia à denúncia. Após checar os registros da moto, foi identificado o proprietário que foi até o local e informou aos militares que seu veículo realmente foi furtado na noite de domingo, no próprio bairro onde foi encontrada. Ele ainda alegou que até o momento não havia registrado o Boletim de Ocorrência.

Diante dos fatos, os policiais fizeram a devolução da motocicleta para o proprietário em questão.

Da Redação com informações do 11º BPM