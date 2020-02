Em mais uma operação, ocorrida neste fim de semana, o Ministério Público do Estado de Alagoas (MPE/AL) apreendeu 14 aparelhos de som que extrapolavam os decibéis permitidos. Promotores de Justiça atuaram em vários bairros da capital, e também no interior, combatendo a perturbação do sossego alheio.

Em Maceió, as equipes coordenadas pelos promotores de Justiça, José Antônio Malta Marques e José Carlos Castro, percorreram os bairros Murilópolis, Jatiúca, Ponta Verde, Jacintinho, Trapiche da Barra, Prado, Serraria, Barro Duro e identificaram situações de som abusivo, das quais subtraíram oito equipamentos.

Já no sábado, os destinos foram os municípios de Cajueiro e Capela onde foram feitas seis apreensões. Na ocasião, a operação foi coordenada também pelo promotor de Justiça, José Antônio Malta Marques, e pela promotora de Justiça, Maria Luísa.

Para a execução da operação, o Ministério contou com equipes das polícias Militar e Civil, SMTT, Guarda Municipal, além da Assessoria Militar institucional.

Assessoria MPE/AL