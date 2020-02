MTV apresenta participantes da nova temporada de De Férias com o Ex Brasil – Bastidores

O programa está sendo gravado na paradisíaca praia de Jericoacoara.

A MTV Brasil acaba de apresentar os 10 jovens solteirxs selecionadxs para participar da nova temporada de De Férias Com o Ex Brasil. Pela primeira vez, o programa está sendo gravado na paradisíaca praia de Jericoacoara, no litoral do Ceará. A previsão de estreia é no primeiro semestre deste ano. Os episódios poderão ser assistidos toda quinta-feira, na MTV, ou via streaming no Brasil e países da América Latina exclusivamente no Amazon Prime Video.

Duas novidades prometem esquentar o clima e colocar os participantes pra jogo: Cabine dos Segredos e Sala da Verdade, espaço exclusivo para que os participantes possam passar suas tretas a limpo, além de participarem de diversas votações, incluindo o Crush do Momento – nesta dinâmica, os participantes poderão votar na pessoa mais “quente” da casa que, uma vez eleita, poderá escolher seu par para um date ou até para a suíte master.

Com participações musicais que serão anunciadas em breve, esta edição promete ser ainda mais explosiva e inesquecível do que nunca.

O elenco

A MTV Brasil apresenta os dez participantes da nova temporada do De Férias com o Ex Brasil que estão em busca de curtição e pegação durante as tão sonhadas férias. No entanto, alguns problemas no paraíso podem ocorrer quando seus exs começam a chegar. Prontxs para viver as melhores férias (ou as mais loucas e intensas), esse time se submete ao humor do temido ‘Tablet do Terror’, que se mostra ainda mais provocativo e desafiador.

Matheus Crivela (Novinho), que participou da quarta temporada do programa como ex, faz parte do novo casting. Ele, que foi destaque por sua personalidade despojada, engraçada e sem papas na língua, está de volta ao programa entre os 10 participantes iniciais.

Bárbara Morais, Flávia Caroline, Jéssica Marisol, Mayara Cardoso, Mina Winkel, Caio Cabral, João Hadad, Rafael Vieira e Igor Adamovich integram o elenco desta edição.

Essa turma selecionada a dedo sabe bem como viver momentos intensos e inesquecíveis. A ideia é curtir ao máximo, como se não houvesse amanhã, ou tentar recuperar um grande amor do passado?.

De Férias Com o Ex Brasil é um projeto da MTV realizado pelo VIS (Viacom International Studios) em parceria com a Amazon Prime Video e produzido pela Floresta Produções no Brasil.