Muito diferentes? Ambição e legado conectam Zidane e Guardiola, rivais na Champions

​Nesta quarta-feira (26), Real Madrid e Manchester City se enfrentam na capital espanhola, jogo de ida válido pelas oitavas de final da ​Champions League 2019/20. Além de estarmos falando de dois protagonistas do futebol europeu na atualidade – donos de dois dos melhores elencos do futebol mundial –, este duelo também põe, frente a frente, dois técnicos prestigiados, multicampeões e que significam muito para suas respectivas equipes: Zidane e Guardiola.

Condutores de uma ‘era de ouro’ em seus clubes e donos de currículos invejáveis, os dois técnicos envolvidos no confronto mais esperado desta fase continental estão no rol dos mais relevantes deste esporte nos últimos anos, cada um a sua maneira. Em filosofia de jogo e trabalho, as semelhanças são bem pontuais, o que não impede a admiração mútua externada por ambos ao longo da semana: entre elogios e troca de gentilezas, Zidane e Guardiola reconhecem, um no outro, a construção de um legado ‘particular’ valioso para o esporte.

Ídolo anterior por seus feitos dentro das quatro linhas, Zidane foi o encaixe perfeito para o Madrid após a ‘instável’ temporada de 2014/15, marcada pelo domínio do arquirrival Barcelona. Com seu método de trabalho mais silencioso/pouco chamativo – ao menos na comparação com o adversário desta quarta-feira (26) –, o francês se impôs, dominou um vestiário difícil pela enorme quantidade de estrelas e alavancou potencialidades de atletas que ainda não tinham rendido seu máximo pelo clube, como Casemiro, Modric e Toni Kroos. O meio-campo criativo, unido a um ​Cristiano Ronaldo ainda mais solto e livre para fazer o que sabe melhor (gols), foi a fórmula alavancada por Zidane. O resultado todos sabem: uma máquina de empilhar taças no Velho Continente. Eficiência define o trabalho do francês.

Guardiola, por outro lado, é mais expansivo/visceral em tudo que faz: nos treinamentos, nas entrevistas, na atuação à beira do gramado… Enquanto Zidane e Real se moldaram juntos e simultaneamente, o Manchester City se adaptou à Guardiola e era exatamente isso que o clube inglês precisava em sua perseguição pela grandeza: construir uma identidade a partir de um treinador vitorioso e de ‘DNA’ bem definido. A veia revolucionária e a conexão íntima com seu grupo de jogadores também são características muito marcantes e particulares do catalão. Se o distanciamento/frieza são o ‘caminho comum’ para a maioria dos técnicos estabelecerem uma hierarquia, Pep está na contramão disso.

Não há dúvida, portanto, de que Zidane e Guardiola são bem diferentes a nível humano e profissional. Contudo, há algo muito evidente que eles compartilham: a ambição pela vitória. E isso deve fazer desta eliminatória entre ​Real e City, memorável.