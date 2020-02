Multidão prestigia a abertura dos festejos carnavalescos em Piaçabuçu

Alegria, folia e muita animação marcaram a abertura do carnaval 2020 em Piaçabuçu, cidade litorânea que atrai centenas de turistas neste período do ano para aproveitar a folia momesca e também curtir as belezas naturais da Praia do Pontal do Peba e também da Foz do Rio São Francisco.

Nesta sexta-feira, 21, o prefeito Djalma Beltrão entregou simbolicamente a chave da cidade ao Rei Momo e a Rainha do Carnaval, para que até a próxima terça-feira, o município viva a alegria do reinado de momo.

Pelas ruas da cidade uma verdadeira multidão partiu atrás do trio elétrico ao som contagiante da banda Seeway que durante o percurso não deixou ninguém parado e abriu oficialmente a programação festiva. No calçadão da cidade os foliões ainda pularam, dançaram e cantaram ao som da banda Batida de Luxo que se apresentou após o término do show da primeira atração.

“É tempo de festa e Piaçabuçu está de portas abertas para receber a todos os turistas com a hospitalidade que é marca registrada do nosso povo. É importante que todos se divirtam, porém, não esqueçam que álcool e direção não combinam, prevenção continua sendo o melhor remédio e que estaremos com os serviços essenciais da prefeitura a todo vapor, mas, devemos lembrar que uma cidade e uma praia limpa é responsabilidade de todos nós. Que todos tenham um excelente carnaval”, declarou o prefeito Djalma na abertura dos festejos.

Fomento da Economia

Já no primeiro dia de carnaval em Piaçabuçu, a felicidade estampada no rosto dos comerciantes e ambulantes era claramente percebida, desde as primeiras horas da manhã no comércio e na feira-livre que aconteceu de forma antecipada devido a programação festiva. Durante a noite quando os trabalhadores e trabalhadoras do mercado informal chegaram ao QG do Frevo, também esboçavam a alegria de garantir renda extra já no primeiro dia de carnaval em Piaçabuçu.

Segurança

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado entre os órgãos de segurança e as prefeituras do litoral sul, já demonstrava nesta sexta, quando ainda podíamos considerar um fluxo de pessoas menor do que o esperado a partir do sábado, 22, que o esquema montado para os dias de festa será cumprido rigorosamente pela Polícia Militar que já dava sinais claros de que não haverá tolerância para perturbação da ordem pública ou do sossego alheio.

Ascomce