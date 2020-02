Multishow fará versão do reality “Largados e Pelados” – Bastidores

O remake foi batizado de “Se sobreviver, case”.

De acordo com informações da jornalista Fábia Oliveira, do O Dia, o Multishow deverá lançar em abril um reality show inspirado no “Largados e Pelados”. A versão deve ser batizada de “Se sobreviver, case”.

Os participantes são noivos que ficarão isolados em uma floresta totalmente pelados e nus com as mãos nos bolsos. Eles precisam vencer todas as barreiras produzidas pela produção para saberem se eles têm condições e afinidades para casar.

“Se sobrivever, case” é uma coprodução da Floresta Premium Entertainment.