Multivarejo abre 270 vagas de emprego em vários estados; confira os cargos

O Multivarejo abriu 270 vagas de empregos no país para diversos cargos; Oportunidades têm inscrições abertas

“O Multivarejo reúne a operação das bandeiras Pão de Açúcar, Extra e seus formatos de Proximidade, com o Minuto Pão de Açúcar e o Mini Extra. Com o Pão de Açúcar, atua nos formatos de supermercado e e-commerce. Já com o Extra, está disponível aos clientes em formatos de hipermercado, supermercado, e-commerce, posto e drogaria.

A Unidade de Negócio também é responsável pela divisão de Marcas Exclusivas, com Qualitá, Taeq, Finlandek, Club des Sommeliers, Casino, Caras do Brasil, Cast e Confraria. Os produtos passam por várias etapas de desenvolvimento e são lançados no mercado depois de submetidos a testes internos e com consumidores no Centro de Inovação de Marcas Exclusivas.”

Cargos disponíveis

Chefe de Seção – Receb. Abastecimento

Atendente de Cartão

Auxiliar de Açougue

Confeiteiro

Gestor de Loja

Chefe de Seção

Operador de Loja

Sushiwoman/Sushiman

Açougueiro

Padeiro

Peixeiro

Consultor de Beleza

Frentista

Fiscal de Prevenção de Perdas

Farmacêutico

Jovem Aprendiz

Cartazista

Cozinheiro

Técnico de Manutenção

Pré-requisitos

Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental (1º grau)

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Escolaridade Mínima: Curso extracurricular / Profissionalizante

Disponibilidade de horário

Experiência na área.

Benefícios adicionais

Assistência médica

Assistência odontológica

Cesta básica

Comissões

Participação nos lucros

Refeição no local

Seguro de Vida

Vale-transporte.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar através do seguinte link: https://www.infojobs.com.br/multivarejo/vagas