Muricy Ramalho “se derrete” em elogios a Fernando Diniz: “você melhorou o time do São Paulo”

O São Paulo vem lutando para melhorar o seu desempenho com o técnico Fernando Diniz. Contratado com o aval dos jogadores ainda no meio da temporada de 2019, o comandante é conhecido por tentar aplicar conceitos modernos nas equipes que comanda, mas nem sempre consegue executar seu trabalho com sucesso. Por conta dessa situação, não teve bons trabalhos no Fluminense e no Athletico-PR.

Mas, no Tricolor do Morumbi, Diniz conta com um apoio e tanto. O ex-técnico e agora comentarista, Muricy Ramalho, rasgou elogios ao treinador do São Paulo em uma visita ao CTA da Barra Funda, onde gravou um quadro para o programa Globoesporte, da TV Globo. Muricy comandou a equipe no tricampeonato consecutivo, em 2006, 2007 e 2008.

O treinador que fez história no comando do Tricolor não poupou elogios na hora de avaliar o trabalho do atual comandante do clube. “Dá gosto de falar do seu trabalho, do quanto você melhorou o time do São Paulo. Vejo uma mudança tática muito grande na equipe. Você é diferente e não abre mão dos seus conceitos, o que me agrada demais”, disse Muricy para Fernando Diniz.

O jovem treinador de 45 anos tem, até o momento, 23 partidas disputadas no comando do São Paulo e 10 vitórias. Com Diniz, o clube conquistou uma vaga direta na Copa Libertadores da América de 2020. Além do torneio, o Tricolor ainda terá pela frente, nesta temporada, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, que disputa atualmente e lidera o grupo C.

