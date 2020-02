Murilo Benício comemora parceria com Humberto Carrão – Bastidores

“Relação de amizade de muito tempo”, diz o ator sobre trabalho em “Amor de Mãe”.

Amor de Mãe tem revelado muitas surpresas para o público, dentre elas a relação cheia de afeto entre Raul (Murilo Benício) e Sandro (Humberto Carrão), que se descobriram pai e filho recentemente na trama.

Em conversa ao Gshow, portal de Entretenimento da Globo, Murilo Benício reflete sobre o papel da novela das 9 e conta como começou sua parceria com o ator Humberto Carrão.

“É uma relação de muita amizade, de muito tempo. O Carrão começou a carreira praticamente comigo, quando a gente fez Ti-ti-ti. A gente formou um trio de uma amizade muito fechada, eu, ele e o Rodrigo Lopez”, recorda.

O ator comemora contracenar com o amigo mais uma vez – eles já fizeram juntos Ti-ti-ti e Geração Brasil – mas não sabe dizer se é por causa da amizade que as cenas passam tanta verdade para o público.

“Não sei se transborda para o personagem, mas é claro que naturalmente essa química aparece. Quando a gente gosta muito da pessoa, aparece. Na realidade, a gente está ali para ajudar o outro a dar o seu melhor”, diz o ator.

Por falar em dar o seu melhor, Murilo revela que o personagem o ajuda um pouco nessa questão. Desde que leu a sinopse, ele sempre disse que queria interpretá-lo por ser algo próximo à sua personalidade.

“Eu sou um ator que geralmente gosto de compor bastante. O Raul é tão perto de mim que eu queria fazer com menos composição possível. Eu dou algo a ele além do que eu sou, quase como uma manifestação do que eu queria ser”, explica.

Com informações da Comunicação Globo e do portal Gshow.