Musto se manifesta sobre expulsão no Gre-Nal e fica na bronca com árbitro do clássico

​O ​Internacional foi derrotado pelo Grêmio, por 1×0, na tarde de ontem (15), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e acabou eliminado do primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 2020. Em um clássico equilibrado, com chances para ambos os lados, o Colorado precisou por mais de 45 minutos com um jogador a menos. A equipe agora busca deixar para trás o revés e foca na pré–Libertadores.

Próximo dos 45 minutos da etapa inicial, Damián Musto recebeu o cartão vermelho após um puxão, no meio de campo, sobre Diego Souza. Após o Gre-Nal, o volante argentino reconheceu ter prejudicado a equipe indo mais cedo para o chuveiro, mas ficou na bronca com o árbitro Jean Pierre Lima. O camisa 5 foi punido pela primeira após um lance com o gremista Matheus Henrique.

“Estou doído por ter deixado a equipe com um a menos, são detalhes que não podem acontecer em um clássico. Claramente no lance do primeiro amarelo não aconteceu nada, em nenhum dos dois lados, acho que errou o juiz. O segundo fui no instinto de interromper a jogada”, avaliou o volante, que foi defendido por Eduardo Coudet. Na mesma linha, o técnico, entretanto, admitiu preferir a possibilidade de sofrer o gol do que ficar com atleta a menos.

Alguma dúvida que o Jean Pierre ia roubar do Inter? Primeiro amarelo do MUSTO FOI UM ABSURDO, ELE TOMOU UM SOCO DO MATHEUS HENRIQUE QUE MERECIA TONAR VERMELHO! — Felipe Moro 🇦🇹 (@felipemoro10) 15 de fevereiro de 2020

“Ele é um jogador mais de desarme e é normal que ele vá com mais força para disputar a bola. O primeiro cartão foi desnecessário, mas o segundo deveria ter pensado. Ao meu entender, hoje teria sido melhor sofrer um gol do que ficar com um homem a menos”, afirmou o treinador. O próximo compromisso do Internacional será na quarta-feira (19), contra o Tolima, na Colômbia, pela pré-Libertadores.

​Fotos: Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação