Na Record TV, o reality “A Ilha” confinará celebridades – Bastidores

Entre as novidades da programação da Record TV está o reality “A Ilha”, que contará com a presença de celebridades. Trata-se de um programa desenvolvido pela própria emissora.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do UOL, há alguém que afirme que este formato foi copiado ou adaptado de outros, como “Survivor” e “Templation Island”.

Os detalhes do reality, que inicalmente era chamado de “A Ilha do Tesouro”, não foram divulgados.