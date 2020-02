Na trilha de Lucas? São Paulo segura Antony e sonha em repetir enredo de 2012

​Até as últimas horas da janela de transferências europeia, o torcedor do ​São Paulo tratava como iminente e inevitável a despedida precoce do garoto Antony. Principal ativo do elenco, o camisa 29 era o ​principal alvo do Ajax neste mercado de inverno mas, apesar do ímpeto dos holandeses em fechar negócio, uma reviravolta de curso acabou mantendo a joia são-paulina no Morumbi. Pelo menos, por mais um semestre.

antony ficou! sp ganha muito com isso, msm que seja pelos últimos 6 meses.. vai ser o diferencial! brilha mlk cotia — 𝕥𝕔𝕙𝕠𝕝𝕫𝕖𝕟 ❄️ (@luckasac_) January 31, 2020

Como destaca o ​UOL Esportes, alguns fatores foram preponderantes para a recusa da diretoria tricolor ante à proposta apresentada pelo Ajax. A esperança de que Antony ‘desabrochará’ ainda mais nos próximos meses e se valorizará ainda mais no mercado é um deles, além do desejo de repetir com o garoto de Cotia uma história de sucesso emplacada há oito anos.

Internamente, o São Paulo sonha em repetir com Antony o enredo vivido por Lucas Moura em 2012. Naquele momento, o jovem meia-atacante já era um dos atletas mais badalados do futebol brasileiro, atrás apenas de ​Neymar, mas o Tricolor Paulista conseguiu ‘conter’ o assédio estrangeiro e segurar sua joia. O esforço foi premiado com uma campanha impecável de Lucas na Sul-Americana daquele ano – conquistada pelo clube paulista -, nível de atuações que o valorizou no mercado e gerou 43 milhões de euros aos cofres são-paulinos, cifras bem maiores em relação às ofertas que chegaram no início do ano.