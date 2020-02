Nação vai à loucura: Marcos Braz cai no samba novamente após mais um título

Na noite desta quarta-feira, o Flamengo entrou em campo para medir forças diante do Independiente del Valle, em jogo válido pela decisão da Recopa Sul-americana. O Fla teve um ótimo desempenho, vencendo o jogo por 3 a 0 mesmo tendo um a menos durante a maior parte do jogo. O confronto mostrou mais uma vez a qualidade técnica do time Rubro-negro, além do trabalho espetacular do Mister.

Como já era esperado, o Maracanã teve mais uma noite mágica. Com um público de 70 mil pessoas, o Rubro-negro sorriu com mais uma grande atuação de Gabigol, principal nome na vitória do Fla. Com o troféu, o Fla foi comemorar bastante, algo que como de costume, fez Marcos Braz cair no samba. Veja abaixo o vídeo do dirigente dançando novamente com os atletas do Flamengo.

Como já era de se esperar, a torcida do Flamengo demonstrou o seu enorme carinho pelo dirigente. Nos comentários da publicação, é possível ver dezenas de comentários de Rubro-negros elogiando o dirigente, principalmente o seu carisma, situação que acabou fazendo com que ele se transformasse em um nome mais popular do que o próprio presidente, Rodolfo Landim.

Dentro de campo, o Fla deu mais um show. O Rubro-negro teve muitas dificuldades porque contou com um jogador a menos durante boa parte do jogo. Com o título da Recopa, o Flamengo focará as suas energias se preparando para a fase de grupos da Libertadores da América. Ainda existe os jogos da Taça Rio, mas como o clube já está garantido na final, são grandes as chances do técnico Jorge Jesus dá um descaso a mais para os seus atletas que vem em uma grande sequência de partidas.