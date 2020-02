Nem Jean Pyerre sabe! Grêmio mantém sigilo sobre prazo de retorno do meia

​Já são mais quatro meses sem Jean Pyerre. E, muito embora o jogador tenha voltado a correr e aumentado a sua carga de treinamentos, o ​Grêmio continua sem estipular, até para o próprio meio-campista, um prazo de retorno aos gramados.

Acho que o Grêmio ideal passa pelo quarteto: Matheus Henrique, Everton Cebolinha, Jean Pyerre e Pepê. — André Soledar (@Soledaar) February 1, 2020

O atleta, que não entra em campo desde o dia 15 de setembro do ano passado, sofreu uma lesão muscular (grau 3, ou seja, a mais grave da escala) na coxa esquerda. Inicialmente, o problema foi dito como de grau 2, tanto que, no mês de novembro, chegou a ser liberado para voltar à rotina de trabalho. No entanto, relatou dores e um novo diagnóstico veio à tona. O que se diz, também, é que o próprio Jean Pyerre não teve a postura ideal para quem estava entregue ao departamento médico.

“Ele sabe, acima de tudo, que tem culpa no cartório. Já falei com ele na frente do grupo. Vou ter uma conversa reservada com ele. Ele sabe o quanto é importante no grupo, sabe o quanto eu briguei para ele subir. Tem um grande contrato, renovado merecidamente. A gente precisa que ele se recupere e volte o mais rápido possível. Não adianta ficar atirando aqui, ali. É hora de conversar, levar ele com o grupo para recuperar ele. A gente quer ajudar o Jean e o Jean também precisa nos ajudar. Vai ser mais ou menos por aí a conversa”, disse, recentemente, o técnico Renato Portaluppi, como lembra o ​Uol Esporte. Internamente, o caso é tratado como lento e gradual. E o que se quer, acima de tudo, é evitar atropelo na recuperação.

