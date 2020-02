Nenê e Lucas Lima? Neymar 'esquece' jogadores top 4 do mundo fora da Champions

​Em vídeo, Neymar elegeu os quatro melhores jogadores do mundo que estão fora da Liga dos Campeões. O astro brasileiro começou com dois ótimos e ‘justificáveis’ nomes: o francês Paul Pogba, do Manchester United, e o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan. Sem surpresas.

Entretanto, o camisa 10 do Paris Saint-Germain foi além e colocou na lista o “parça” Lucas Lima, do ​Palmeiras, e o veterano Nenê, do ​Fluminense. Neymar deve ter “esquecido” o nome de outros jogadores ou quis fazer um média com o ex-companheiro da época do Santos e com o ex-meia do PSG.

Em entrevista à plataforma digital OTRO, Neymar elegeu os 4 melhores jogadores do mundo que não estão na Champions League: – Pogba (Manchester United)

– Ibrahimovic (Milan)

– Lucas Lima (Palmeiras)

– Nenê (Fluminense) — Planeta do Futebol 🌍 (@futebol_info) February 12, 2020

​​

Agora entendi o motivo de Neymar ñ estar sendo relacionado pros jogos do PSG, é pra ñ cair no antidoping. — Ranolfo Vieira ⚫ (@Ranolfo_Vieira) February 12, 2020

Lucas Lima teve uma ótima passagem no Alvinegro da Baixada, mas não atua no mesmo nível há três temporadas. Aos 38 anos, Nenê tem sido fundamental no Tricolor das Laranjeiras, mas nada justifica o ‘voto’. Em outros períodos, talvez, os meias-atacantes entrariam no top 10.

Neymar tem sua opinião. É um direito dele e, em sua lista, ele pode colocar quem bem entender. Por outro lado, ignorar nomes como Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, do ​Flamengo, Richarlison, do Everton, Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, foi no mínimo desatenção do craque.

Let’s block ads! (Why?)









Fonte: 90min