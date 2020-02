Nenê vive bom início de 2020, mas nível de rivais e parte tática exigem cautela

​Com cinco gols anotados em seis partidas disputadas, Nenê é o artilheiro de momento do Campeonato Carioca 2020. As boas atuações do meia de 38 anos foram determinantes para que o ​Fluminense concluísse a fase de grupos da Taça Guanabara com a melhor campanha geral: 15 pontos conquistados em 18 possíveis, 12 gols anotados e apenas dois sofridos.

Fazendo as pazes com as redes após um 2019 turbulento e de pouca efetividade, o camisa 77 parece determinado a emplacar uma boa temporada com a camisa do Tricolor. Contudo, é necessário que as arquibancadas e alguns representantes da imprensa esportiva contenham a euforia e os ‘louros’ desmedidos sobre o veterano: tem sido cirúrgico nas conclusões e se envolve bastante com o momento ofensivo da equipe das Laranjeiras, mas há aspectos de seu jogo que demandam atenção e cautela pensando na sequência da temporada.

Em primeiro lugar, está uma situação que definitivamente não é ‘culpa’ de Nenê: a dificuldade criativa dos volantes que tem jogado ao seu lado. Não tem sido raro ver o armador tendo que retornar à intermediária defensiva para buscar a bola e iniciar a construção do ataque, movimento que faz com que o veterano canse com mais facilidade. Deste ‘desgaste’ que poderia ser evitado, surge o segundo fator: a dificuldade natural de um jogador de 38 anos em colaborar com o momento defensivo. Para preencher a brecha do camisa 77 na recomposição, a tendência é que o Flu ‘sacrifique’ ainda mais seu trio de jovens atacantes.

Em resumo, Nenê pode e deve ser uma peça útil para o clube das Laranjeiras neste ano, desde que a comissão técnica encontre uma fórmula equilibrada entre veteranos e garotos, que permita ao armador o melhor de suas individualidades/potencialidades: o penúltimo passe e as finalizações de média distância. Os grandes testes virão daqui pra frente, à medida em que os confrontos decisivos forem começando a pintar no calendário tricolor.