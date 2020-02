Neymar pode ser suspenso depois de abordar arbitragem por cartão

À parte a discussão sobre o absurdo ou não do cartão amarelo dado a ​Neymar por tentar uma lambreta em seu adversário, parece que a letra fria da regra pode render mais problemas ao craque. Não por conta da advertência em si, mas pela reação do camisa 10 do PSG nos túneis de acesso ao gramado junto à arbitragem.

Segundo o blog ​Lei em Campo, do site UOL Esporte, ​o regulamento da liga francesa prevê a hipótese de gancho que pode variar entre 5 e 12 partidas, considerando a possibilidade de enquadramento da situação em “comportamento rude ou abusivo”. A mesma publicação conversou com um advogado especialista da área, Jean Nicolau, que explicou um pouco a situação:

“Seria normal que ele recebesse punição pelo que fez, que não tem nada a ver com a discussão sobre o gesto em campo. Aliás, até acho que o árbitro foi mais realista que o rei. Mas um erro, como se sabe, não justifica o outro”, avaliou.

Não importa o que aconteça na briga, eu tô do lado do Neymar. Até pq be patient é o caralho. — Bia (@sfcbeatrizs) February 1, 2020

Entre polêmicas e comemorações por mais um aniversário, fato é que uma vez mais Neymar se mostra no epicentro de uma discussão que vai além da bola na França. Talvez seja o momento ideal de analisar o quanto disso é culpa realmente dele, como costumam fazer, e o quanto não é. Neste caso, parece claro quem exagerou na história. Tem vezes que não dá pra ser paciente…