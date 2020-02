Neymar tem lesão constatada e desfalca PSG no Francês; prazo para Champions não preocupa

​Voltando a performar em altíssimo nível e chamando atenção pela postura mais disciplinada e madura em campo, ​Neymar terá sua sequência de grandes atuações pela Ligue 1 freada, ao menos momentaneamente. Isso porque o camisa 10 está fora da partida contra o Nantes, programada para a próxima terça-feira (4).

A ausência do brasileiro se dá por motivos médicos: após receber uma pancada e cair de mal jeito durante a partida do último fim de semana contra o Montpellier, Neymar acabou sofrendo uma lesão leve na cartilagem da costela. A ‘boa notícia’ é que se trata de uma contusão bem simples e que não gera maiores preocupações, com prognóstico de retorno do craque já no próximo fim de semana, quando Paris Saint-Germain encara o Lyon.

Confirmando o prognóstico inicial, a presença do camisa 10 no jogo de ida das oitavas de final da ​Champions League, contra o Borussia Dortmund, não estará ameaçada. O clube da capital francesa visita o rival alemão no dia 18 de fevereiro.