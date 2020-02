Nivea abre vagas de emprego e estágio no Brasil; confira os cargos

Nivea, famosa fornecedora de cosméticos, abre vagas de emprego e vaga de estágio em alguns estados.

Nivea, famosa fornecedora de cosméticos, abre vagas de emprego e vaga de estágio em alguns estados.

“Há mais de cem anos inventamos o cuidado moderno da pele com o NIVEA Creme. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo, com diferentes tipos de pele, confiam na marca NIVEA. Com mais de 130 anos de experiência em cuidados com a pele e um dos mais modernos centros de pesquisa do mundo, Beiersdorf é sinônimo de cosméticos inovadores e de alta qualidade. Nossas marcas possuem confiança universal – desde NIVEA, uma das maiores marcas em cuidado da pele no mundo, a outras marcas internacionalmente bem-sucedidas, como Eucerin, La Prairie, Labello, 8×4 e Hansaplast/Elastoplast.”

Cargos disponíveis

Analista de Trade Marketing Sênior

Vendedor Key Account

Analista de Mídia Pleno – Marketing

Gerente de Marketing de Produtos Sênior

Gerente Regional de Demanda

Gerente Nacional de Planejamento

Analista de Planejamento Pleno

Estágio em Marketing

Gestor de Merchandising

Analista de Trade Marketing Junior

Executivo de Vendas

Pré-requisitos

(variam de cargo)

Ensino médio completo

Estar cursando ou concluído o curso de Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda ou Comunicação

Excel avançado

Inglês Intermediário

Disponibilidade para viagens

Benefícios

(variam de cargo)

Assistência Médica (Sul américa)

Assistência Odontológica (odontoprev)

Seguro de vida

Assistência Funeral

Vale-Refeição

Vale-Transporte

Previdência Privada e PPR

Convênio Farmácia.

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://www.vagas.com.br/empregos/nivea