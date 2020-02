A guarnição da Polícia Militar do 11º BPM recebeu a informação na noite desta quinta-feira, 13 de fevereiro, de quê um indivíduo estava com um fação tentando invadir a resistência de outro rapaz, localizada no bairro Santo Antônio, popularmente conhecido como Barro Vermehor.

O autor, segundo a polícia, ameaçava de morte o filho do seu desafeto que tem apenas 7 anos. Ao chegar no local, o suspeito fugiu entrando em um matagal, momento em quê os policiais tentaram captura-lo a pé, mas sem êxito.

Então um jovem foi até os PMs informar que o suspeito havia voltado para a casa da vítima, quando a guarnição policial voltou, o mesmo fugiu para outra área de matagal, mas dessa vez o indivíduo foi capturado. Com isso, a vítima e o acusado foram encaminhados para a 6a DRP em São Miguel dos Campos para serem tomados os devidos procedimentos legais.

Foram apreendidos 02 fações e 01 canivete. O homem foi preso por tentativa de homicídio.

Da Redação com informações do 11º BPM