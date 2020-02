Norwich City x Liverpool | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

Após um curto hiato de duas semanas, a bola volta a rolar na Inglaterra, com a rodada 26 da ​Premier League 2019/20 reservando um duelo de extremos no Carrow Road: líder Liverpool e lanterna Norwich City se enfrentam, partida de grandes contrastes, mas que certamente terá emoções. Confira a seguir o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

Ficha técnica:​ Norwich City x Liverpool​ ​Motivo: ​26ª rodada da Premier League 2019/20 ​Data: ​15/02/2020 ​Hora: ​14h30 (de Brasília) ​Local: ​Carrow Road, em Norwich (ING) ​Árbitro: ​Stuart Attwell (ING) ​Onde assistir: ​ESPN Brasil

Prováveis escalações

​Provável Norwich: ​Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram; Tettey, Trybull, Buendia, Duda, Cantwell; Pukki. ​Provável Liverpool: ​Alisson; Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Após passar boa parte do campeonato lidando com lesões/baixas importantes em seu elenco, os Canários, finalmente, estão com o departamento médico quase zerado. A única ausência de momento envolve o defensor Timm Klose, com uma grave contusão no joelho.

A mesma notícia se repete do lado do Liverpool, que aproveitou as duas semanas de hiato no calendário para descansar seus jogadores e recuperar lesionados. Sadio Mané, fora dos últimos dois jogos da equipe na Premier League, retorna ao time titular ao lado de ​Firmino e Salah. Shaqiri e James Milner estão na transição física e devem voltar à ação em breve.

Últimos cinco jogos

Norwich City​ ​Liverpool ​Manchester United 4 x 0 Norwich (11/01) ​Wolverhampton 1 x 2 Liverpool (23/010 ​Norwich 1 x 0 Bournemouth (18/01) ​Shrewsbury 2 x 2 Liverpool (26/01) – Copa ​Tottenham 2 x 1 Norwich (22/01) ​West Ham 0 x 2 Liverpool (29/01) ​Burnley 1 x 2 Norwich (25/01) – Copa ​Liverpool 4 x 0 Southampton (01/02) ​Newcastle 0 x 0 Norwich (01/02) ​Liverpool 1 x 0 Shrewsbury (04/02) – Copa

O encontro entre Liverpool e Norwich City não poderia ser mais ‘desigual’ nos números: os Reds, donos da melhor campanha da história da Premier League (passadas 25 rodadas), têm surreais 55 pontos de vantagem em relação ao time verde e amarelo. Os Canários, com apenas 18 pontos somados, estão em situação bastante preocupante e precisam de uma reação imediata se quiserem evitar o rebaixamento: sete pontos o separam do primeiro time fora da zona da degola, o Aston Villa (25).