Nova casa? Gigante europeu promete ‘esforço máximo’ para tirar Guardiola do City

Apontado por muitos como o maior treinador do mundo na atualidade, ​Pep Guardiola se tornou o ‘objeto de desejo’ de clubes que querem subir de patamar no Velho Continente. Sua chegada ao Manchester City mudou completamente o status, a visibilidade e o rendimento do time inglês, que empilhou taças nacionais nas últimas temporadas sob comando do técnico. Agora, o catalão é tratado como prioridade máxima nos bastidores de outro gigante europeu.

De acordo com a imprensa britânica, a Juventus está ‘desesperada’ para contratar o treinador já na próxima janela de verão e fará todo o esforço possível para conseguir convencê-lo a trocar Inglaterra por Itália em 2020/21. Um membro do clube italiano admitiu, em entrevista ao ‘The Sun’, que Guardiola é o nome predileto do presidente juventino: “Andrea Agnelli nunca escondeu seu interesse em Guardiola. Ele acha que Guardiola vai querer vir para a Itália na hora de deixar a Inglaterra. A questão é se esse é o momento”, afirmou.

A ‘urgência’ por Guardiola se dá pela frustração com os rumos do trabalho de Maurizio Sarri em seu primeiro ano à frente da Juventus. Com atuações e resultados abaixo da média na ​Serie A, a atual octacampeã se vê fortemente ameaçada pela Inter de Milão. Vale lembrar que Pep Guardiola tem contrato com o Manchester City até 2021 e ainda não deu pistas do que planeja para seu futuro. Não há conversas ativas de renovação e o treinador catalão, com declarações pontuais, já deu a entender que seu ‘ciclo’ nos Citizens está chegando ao final.