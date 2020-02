Nova chance a Piton? Tiago mantém dúvida na lateral do Corinthians para decisão

​Obrigado a ganhar do Guaraní-PAR por dois gols de diferença(se vencer por 1 a 0, o confronto vai aos pênaltis) para avançar à terceira fase da Libertadores da América, o ​Corinthians tem, no mínimo, uma dúvida na escalação. E ela está na lateral esquerda. Sidcley e Lucas Piton disputam a posição para o confronto mais importante até aqui da temporada.

@mesaredonda Sidcley não tem condições de ser titular do corinthians, está visivelmente fora de forma, Piton tem que ser titular — ROBERTO SPINELLI (@SPINELICARTORIO) February 10, 2020

Em Assunção, Sidcley foi o titular, mas acabou tendo uma atuação bastante apagada, tanto que deu lugar a Piton e o time melhorou na reta final do duelo. No último final de semana o garoto de 19 anos seguiu no time e, mesmo com a derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, pelo Paulistão, foi um dos melhores em campo, o que o credencia para a vaga, muito embora o técnico Tiago Nunes ainda não confirme a sua utilização.

Piton que não acerta 1 cruzamento na área e sidcley que não ganha de ngm na corrida O Corinthians tá mt bem de lateral esquerdo esse ano — Vitinho (@Vityynn) February 9, 2020

Desde o início de 2020, os dois atletas já foram utilizados. Como Sidcley voltou das férias acima do peso, Piton esteve em campo na Flórida Cup e, também, nas partidas contra Botafogo-SP (vitória por 4 a 1) e Mirassol (1 a 1). Na sequência, principalmente para tentar melhorar aspectos relativos à marcação, o treinador optou pelo jogador mais experiente diante de Ponte Preta (derrota por 2 a 1) e Santos (vitória por 2 a 0), mantendo-o para a estreia na Libertadores. Agora, porém, Piton pode ser uma das armas para surpreender os paraguaios e garantir o Timão no último mata-mata antes da fase de grupos do torneio continental.

