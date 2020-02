Novas emoções e reviravoltas em “Avenida Brasil” – Bastidores

Jorginho descobre que Santiago é seu avô e Carminha flagra Nina e Max juntos.

Após duas semanas com cenas memoráveis do confronto entre Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves), ‘Avenida Brasil’ promete continuar empolgando quem assiste à trama no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. Nos próximos capítulos, Nina vai criar novas armações contra a vilã e envolve Max (Marcello Novaes) em seu plano de vingança. Enquanto Jorginho (Cauã Reymond) procura Santiago (Juca de Oliveira) para investigar o passado de Carminha.

Nina consegue fazer com que Carminha lhe entregue uma grande quantia em dinheiro, com a promessa de que vai deixá-la em paz, e começa a seduzir Max com convite para viajar e outras regalias. Nina chama Max para um passeio de lancha e faz com que sua rival fique sabendo que ele comprou o barco. À espera de que Carminha apareça, ela insinua que vai ter uma noite de amor com o malandro e consegue o que queria: ela chega justamente no momento de flagrar Nina aos beijos com Max. A sequência está prevista para ir ao ar na próxima sexta-feira, dia 21, e resulta em um grande confronto, com gritaria e ameaças entre as duas no capítulo seguinte. Débora Falabella lembra que os ganchos fortes ao final de cada capítulo eram um grande trunfo de ‘Avenida Brasil”. “Acho que isso contribuiu muito para o sucesso da novela. Os capítulos eram escritos quase como episódios de série, sempre deixando aquela expectativa para o dia seguinte. As cenas tinham suspense e ao mesmo tempo eram engraçadas. Todo esse contexto acabava atraindo muito a atenção de quem estava assistindo”.

Em paralelo, Jorginho (Cauã Reymond) se apresenta a Santiago (Juca de Oliveira) na tentativa de descobrir algo sobre o passado de Carminha. Sem sucesso, ele conversa sobre o encontro com Lucinda (Vera Holtz), que também não revela nada, e decide invadir a casa do dono do hospital de bonecas. No local, encontra uma foto de Santiago com sua madrasta e percebe que ele é pai dela e portanto, seu avô. Confrontado, Santiago confirma e fala que a família dele foi marcada por uma tragédia. Ele avisa que a filha não tem caráter e Jorginho tenta arrancar mais informações, mas Santiago se fecha, deixando o rapaz bastante irritado.

Cauã Reymond fala que a cena em que desvendou o passado de Carminha, assim como a cena em que descobriu que ela é sua mãe, estão entre as mais marcantes que gravou, mas que consegue se lembrar de muitas outras com o mesmo entusiasmo. “O mais interessante em ‘Avenida Brasil’ era justamente o fato de toda semana ter um novo desafio, uma virada emocional do personagem.

A relação entre os personagens era de muita tensão, nossas cenas juntos eram fortes, densas. Algumas vezes saí bastante mexido das gravações”, rememora o ator.As cenas estão previstas para serem exibidas a partir desta segunda-feira, dia 17, em ‘Avenida Brasil’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’.

Com informações da Comunicação Globo.