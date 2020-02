Novidade confirmada! Brasileirão Feminino terá partidas transmitidas via Twitter

​O projeto teve início no ano passado, e o sucesso foi tão grande que segue em 2020. Sim, o Twitter anunciou que irá transmitir algumas partidas da primeira fase do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, que começa neste final de semana.

O objetivo, claro, é incentivar e facilitar o acesso ao esporte, ainda mais depois do sucesso da Copa do Mundo do ano passado, que bateu recordes de audiência ao redor do mundo e, também, no Brasil. A transmissão se dará através da conta do ​Brasileirão Feminino (@BRFeminino). Além disso, a plataforma contará com o uma página especial reunindo os principais conteúdos relacionados à competição, além de material exclusivo produzido em parceria com os times e as jogadoras.

A primeira partida que poderá ser acompanhada no Twitter será entre Cruzeiro e São Paulo, a partir das 19h da próxima segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Na sequência, virão São Paulo x Internacional (dia 13/02, às 19h), Santos x Cruzeiro (dia 17/02, às 19h), São Paulo x Corinthians (dia 29/02, às 17h) e Internacional x Flamengo (dia 16/03, às 19h). O link para a página estará visível na aba “Explorar” ou na sessão “O que está acontecendo”. De acordo com o interesse do usuário pelo tema, também aparecerá no topo da página inicial da rede social.