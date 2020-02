Novo ator mirim do SBT muda nome artístico para evitar homônimo – Bastidores

Tavinho Martins já trabalhou em novelas da TV Globo.

O ator mirim Otávio (11 anos, ex-TV Globo e ex-TV Gloob), recém contratado pelo SBT para viver o personagem Pedro Rogatto na nova fase de ‘As Aventuras de Poliana’, tomou a decisão junto a seus pais de mudar o nome real para um nome artístico, com o intuito de evitar homônimos.

Ao se deparar no SBT com o ator veterano Otávio Martins, que interpreta Roger na mesma trama, ficou então decidido que ele irá adotar o nome artístico de Tavinho Martins. “Todos da minha família e meus amigos da escola já me chamam de Tavinho, então por que não me tornar o Tavinho Martins daqui para frente? Meus pais gostaram e fico feliz por isso”, diz o ator mirim.

Tavinho Martins já trabalhou em novelas como “Haja coração”, “Espelho da vida”, na série “Valentins” da TV Gloob, e estreará a série “6 na Ilha” pela Netflix , entre outros trabalhos no cinema.