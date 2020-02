Novo Ourocard Internacional sem anuidade para 2020: conheça as vantagens

O cartão de crédito é hoje a primeira opção da maioria das pessoas na hora de efetuar uma compra, seja em lojas de roupas, mercados e até na feira. Comerciantes informais já carregam no pescoço suas maquininhas para não perder vendas com clientes que só andam com cartão de crédito ou débito na carteira.

Entretanto, segundo dados publicados em 29 de janeiro, pelo Banco Central, a linha de crédito é a que está na frente quando se trata de setores da economia com maior inadimplência. Isso acontece, pois houve um aumento de 33,5 pontos percentuais nos juros cobrados no rotativo (cobranças que envolvem saque do cartão de crédito e as opções de financiamento da fatura, começando a partir do segundo mês pagando que não seja o saldo total ou mínimo) do cartão para pessoas físicas, em 2019. Esse aumento superou o cheque especial, que antes era a modalidade mais cara do Brasil.

Ainda que esse aumento não seja nada ideal, algumas financeiras, como o Banco do Brasil, estão oferecendo benefícios em alguns dos seus produtos. Confira.

Ourocard Empreendedor

Esse produto, por exemplo, está disponível para pessoas físicas e jurídicas, e é ideal para microempreendedores, pois seu objetivo é facilitar o dia a dia com suas vantagens, que são:

Isenção de anuidade – O consumidor precisa gastar pelo menos R$ 100 todo mês, pois, se os gastos ficarem abaixo desse valor, uma taxa de R$ 5 será cobrada. Claro que, se o cliente não quiser gastar nada, R$ 5 é bem mais barato que R$ 100.

para pagar a fatura; Mais flexibilidade em parcelamento por ser Bandeira Visa. É aceito em praticamente todos os estabelecimentos tanto no país quanto no exterior.

por ser Bandeira Visa. É aceito em praticamente todos os estabelecimentos tanto no país quanto no exterior. Compra de bens e também serviços, à vista ou parcelado;

Pagamento de contas – é possível usar a função crédito para pagar contas de títulos, boletos e tributos.

O cartão Ourocard Empreendedor possui uma função de pagamento por aproximação ou “contactless” (traduzido do inglês, “sem contato”). Ou seja, basta aproximar o cartão das maquininhas com NFC e rápido assim, a compra é debitada do limite do cartão. O cartão também pode ser usado nas principais carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Também é possível acompanhar os gastos em tempo real e gerar cartão virtual para efetuar comprar online (Ourocard-e).

Como solicitar um cartão Ourocard Empreendedor I

O serviço está disponível para todos os públicos. É possível solicitar presencialmente, em alguma agência do Banco do Brasil ou através do aplicativo BB, disponível na Play Store e na Apple Store. Vale lembrar que apesar de estar disponível para todos os públicos, análise de renda e dívidas são feitos pelo banco.