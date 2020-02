Novo paraíso? MLS atrai cada vez mais brasileiros; jogadores explicam escolha

​Cresce cada vez mais o número de brasileiro atuando na Major League Soccer (MLS), primeira divisão do futebol nos Estados Unidos. Tentando entender os motivos para esta ‘euforia’ em torno da liga norte-americana, o ​UOL Esportes conversou com dois ‘velhos conhecidos’ da nossa Série A que estão em atividade por lá: Júnior Urso, que deixou o ​Corinthians na última janela; Ilsinho, formado na base do ​Palmeiras e com passagens por São Paulo e Internacional.

Para o volante, a qualidade de vida que o país oferece é um grande diferencial: “Conciliei duas coisas: a proposta do Orlando com minha vontade, que sempre foi de viver neste país. Tenho também a oportunidade de dar um estudo, um futuro melhor para minha filha, para minha família. E tenho vários sonhos como jogador, que incluem o Orlando e muitos tabus a serem quebrados”, afirmou Júnior Urso, que hoje defende a camisa do Orlando City.

Aos 34 anos, Ilsinho já rodou por diversas ligas, incluindo longos anos na Ucrânia. Para ele, a realidade vivendo e atuando nos Estados Unidos é muito melhor, mas o ‘sonho europeu’ ainda acaba falando mais alto e levando jovens jogadores a destinos secundários e complexos no Velho Continente. O lateral-direito está no Philadelphia Union desde 2016.

“É tudo diferente. Quando joguei na Ucrânia, a gente ficava muito restrito a conviver com quem trabalhava com a gente como tradutor, ajudando no dia a dia. Tirando ir no mercado e abastecer o carro, eu não conseguia fazer nada sozinho. Aqui nos Estados Unidos eu vivo uma vida além do futebol. Levo meu filho para treinar, minha filha para nadar, eles estudam em uma boa escola. É uma oportunidade de vida. Os brasileiros ficam presos ao velho sonho europeu. Preferem se arriscar indo para Hungria, Ucrânia, Belarus do que tentar viver melhor nos Estados Unidos”, cravou o veterano.