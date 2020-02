Novo reforço do Flamengo impressiona Jesus e fica cotado para ser titular em ocasiões especiais

​ O ​Flamengo tem o melhor elenco do futebol Sul-Americano. Se, no ano passado, o grupo já era muito qualificado, em 2020 o plantel de Jorge Jesus ficou ainda melhor e se tornou ainda mais favorito para buscar mais títulos nesta temporada. As carências do elenco foram solucionadas e a única contratação, que ainda é prioridade, é um lateral-direito para ser reserva de Rafinha.

Os novos contratados já estão treinando intensamente no Ninho do Urubu e alguns já até estrearam contra o Resende. Quem está impressionando bastante o “Mister” é o atacante Michael. O jogador vem sendo um dos atletas de mais destaques neste início de pré-temporada e os comentários entre os profissionais da comissão técnica do português é que o jovem de 23 anos pode ser titular em eventuais ocasiões.

Jesus acredita que o atleta pode substituir a altura Everton Ribeiro no lado direito do ataque. Foi assim que a joia entrou no segundo tempo no último jogo e “infernizou” os jogadores adversários. O comandante flamenguista também enxerga o atacante em mais duas posições: no lugar de Bruno Henrique, quando o craque não puder atuar, e mais um pouco centralizado, como Arrascaeta joga. As informações foram apuradas por este repórter.

O jogador já se tornou o décimo segundo jogador de técnico português e, se algum atleta bobear, a vaga será preenchida pelo ousado e carismático jovem. Inicialmente, Jorge Jesus deve continuar priorizando a equipe que foi campeã de praticamente tudo em 2019, mas ninguém terá cadeira cativa na atual temporada. Quem tiver melhor, vai jogar, independentemente de nomes e status.