Novo rei! Barcelona supera Real Madrid em estatística histórica de La Liga

A rodada 25 de ​La Liga 2019/20 será completada neste domingo (23), mas já estabeleceu uma ‘mudança de dinastia’ de grandes proporções com seus confrontos disputados no sábado. Pela primeira vez na história da elite do futebol nacional, o Barcelona lidera a estatística de gols anotados, ultrapassando seu arquirrival Real Madrid.

Com a goleada de 5 a 0 sobre o Eibar – quatro gols do implacável Lionel Messi -, o gigante da Catalunha chegou aos 6151 tentos na história da primeira divisão do futebol espanhol. O Real, que foi derrotado por 1 a 0 pelo Levante, se manteve com 6150 gols totais. É a primeira quebra de liderança nessa estatística desde a quarta rodada da edição 1963/64, quando o time merengue ultrapassou o Athletic Bilbao, que era uma das potências do país até meados do século passado.





​​Um dos aspectos curiosos desta mudança de liderança envolve as maiores craques dos gramados mundial: Lionel Messi e ​Cristiano Ronaldo. Quando o argentino estreou profissionalmente pelo Barça, o Real tinha +70 de vantagem em relação ao rival catalão, ou seja, o ‘fenômeno’ da camisa 10 foi preponderante para a quebra da hierarquia. A despedida do craque lusitano de Madrid também contribuiu, afinal, quando Cristiano rumou à Juventus (julho de 2018), o Real ainda tinha +42 de diferença a favor.