O convidado do “Lady Night” desta quinta-feira é Reynaldo Gianecchini – Bastidores

Tatá Werneck apresenta talk-show do Multishow, reapresentado pela Globo.

O convidado do “Lady Night” desta quinta-feira é Reynaldo Gianecchini. Entre muitos flertes e declarações, mais por parte da apresentadora do que por parte do ator, eles conversaram sobre o trajeto percorrido por Gianecchini desde a infância, em Birigui, até a chegada às novelas. Num papo cheio de improvisos, humor e sintonia, houve espaço ainda para papo sério. O ator contou à Tatá Werneck que passou a cuidar mais do afeto e a contemplar a vida depois de ter estado doente, alguns anos atrás. E que o que mais sentiu falta durante o tempo em que esteve afastado em tratamento foi do mar e do sol, de estar em contato com a natureza.

“Lady Night” vai ao ar na Globo nas noites de quinta-feira, logo após o “Big Brother Brasil”. O programa tem a direção de Lilian Amarante.

Entrevista Reynaldo Gianecchini

O que mais surpreendeu você na participação do programa?

Tudo surpreende. Nada lá é programado, então tudo me pegou de surpresa e essa foi a grande graça do programa. Eu fiquei muito presente, para poder jogar com ela, e também para oferecer material para ela brincar e brilhar cada vez mais, porque ela é genial.

O que mais repercutiu na época da exibição do programa no Multishow?

Eu lembro que muitas pessoas falaram como a genialidade da Tatá ajuda a mostrar um lado mais solto dos convidados. Muitas pessoas me falaram que não conheciam meu lado mais descontraído, divertido, que gosta de brincar.

Em um programa de entrevistas, qual tema que gosta mais de ser perguntado? E o que menos gosta?

Eu não gosto muito de ficar falando sobre minha vida pessoal, entrar em detalhes demais. Eu gosto de coisas que sejam divertidas, entrevistas que tragam histórias divertidas, sempre com humor. Mas no caso de ‘Lady Night’, tudo é muito bom. Tudo que aparece ali é gostoso, é surpreendente, para brincar, não se levar a sério. É para você não pensar muito e simplesmente estar presente com sua verdade participando da brincadeira. É um programa em que tudo pode. Qualquer coisa que ela me perguntava eu respondia com o maior prazer, sem pensar e sem deixar muito racional.

Com informações da Comunicação Globo.