O Corinthians e os impactos da mudança

​Na noite de domingo, 27, o Corinthians empatou fora de casa em 1 a 1 com o Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados aos 12 do primeiro tempo, por Ramiro para os corinthianos e aos 30 da segunda etapa, por Camilo, para os donos da casa. A partida foi a quarta exibição do novo time montado por Tiago Nunes, a segunda como jogo oficial.

De novo, a equipe da capital mostrou a sede pela posse de bola, principalmente no início do jogo. A superioridade resultou no gol de Ramiro após belo passe de Mauro Boselli. Porém, o Mirassol impôs seu jogo para cima do Corinthians, que passou a sofrer com a intensidade proposta pelos anfitriões. A marcação alta do time da cidade de Mirassol resultou em erros de passe dos jogadores corinthianos. O posicionamento confuso da zaga sobrecarregou os laterais e Fagner chegou perto de ser expulso ainda no primeiro tempo.

A desorganização defensiva da equipe de Tiago Nunes mostrou-se evidente pela grande quantidade de faltas: 17 no total. A zaga ficou perdida em diversos momentos da partida e, o time, novamente foi salvo por pelo menos três grandes defesas do goleiro Cássio. Entre os jogadores de linha, via-se o cansaço e o suor de um time que encarou – com certa surpresa – um Mirassol rápido e ofensivo; que pecava apenas nas finalizações. Porém, aos 30 do segundo tempo, Camilo acertou de cabeça e marcou o gol de empate.





Os 15 minutos finais do jogo ainda reservaram chances para o time de Mirassol. Porém, Cássio trabalhou bem e o time corinthiano conseguiu segurar o resultado. O empate corta, de certa maneira, um pouco da empolgação da Fiel após o bom jogo contra o Botafogo-SP. Mostra, sobretudo, que as mudanças não são feitas do dia para a noite.

A desorganização defensiva, antes totalmente distante de qualquer jogo do alvinegro da capital paulista, deu suas caras na quente Mirassol. A proposta de jogar para frente e passar a bola de pé em pé ainda apresenta um time carente de consistência na zaga. O meio, povoado por um desconectado Richard, criou uma avenida na entrada da área corinthiana, onde os jogadores do Mirassol passearam e fizeram seu jogo.

Dessa maneira, podemos dizer que a mudança de Carille para Tiago impactou e ainda vai impactar bastante o time do Corinthians; os problemas para acertar a defesa são as maiores provas disso. Trabalho difícil para o técnico, que precisa arrumar o time até o dia 5 de fevereiro para o primeiro jogo da pré-Libertadores, objetivo principal para a temporada. É trabalhar bastante até lá!

O Corinthians volta a jogar na quinta-feira, 30 de janeiro, contra a equipe da Ponte Preta, em Campinas. A expectativa é que o técnico Tiago Nunes proponha mudanças na equipe titular.