O disco rígido externo não está aparecendo no Mac, e agora?

Quem nunca precisou de um HD externo para armazenamento de fotos, vídeos, trabalhos ou banco de dados?

Vamos falar um pouco sobre um problema que não é incomum do não reconhecimento de um disco rígido externo em um Macbook, mas para entender mais sobre o assunto, vamos explanar um pouco mais sobre discos rígidos externos.

COMO TUDO COMEÇOU

Pode até parecer estranho, mas os primeiros discos rígidos eram externos, isso mesmo. Os primeiros hds eram enormes para caber dentro de um gabinete da CPU, por isso ficavam do lado de fora do computador. Após o avanço da tecnologia no mundo os discos diminuíram e fez surgir então os hds internos, que até hoje são presentes em computadores de mesa e portáteis como o Macbook.

O computador criado pela Apple que revolucionou o mundo em 1983, vinha com um hd externo em cima do gabinete.

No final do século XX, os hds internos passaram a ser usados nos computadores que rodavam Windows. Enquanto os hds externos foram mais populares para quem usava Apple Macintosh.

Com o lançamento das portas USB, surgiu uma nova oportunidade de utilização de hds, os HDs Externos portáteis. A porta USB é importante, porque ela permite que um usuário iniciante instale dispositivos facilmente ao computador.

A utilidade de se ter um hd externo portátil, é que ele lhe permite guardar uma grande quantidade de dados que podem ser usados tanto para transporte, quanto para ‘backup’, por exemplo. Além do mais, o hd externo pode ser usado como um disco comum de grande capacidade de armazenamento.

Algumas vezes os usuários têm alguns problemas ao conectar um disco rígido externo em um computador da Apple. Embora seja uma situação desesperadora, este é um problema que pode acontecer com qualquer usuário de computador, seja ele sistema Windows ou MAC Os.

Uma das primeiras coisas que você deve fazer é procurar uma função nativa que seu Mac possui, chamada “Reparador” e que fica localizada dentro da pasta “Utilitários de Disco”.

Caso a função nativa do Mac não tenha resolvido esse problema, você pode recorrer a programas especializados em reparar essas falhas.

O QUE ACONTECEU?

São vários fatores que podem ter ocasionado o não reconhecimento do disco rígido externo em um Mac. Um dos mais comuns é a desconexão do disco rígido externo sem os procedimentos adequados.

Sempre que pretender remover qualquer dispositivo em qualquer computador, o procedimento correto é identificar a mídia desejada e ir à opção de ejetar ou algum nome similar (isso pode mudar dependendo do sistema operacional). Desta forma, o sistema irá impedir de qualquer perda de dados, pois ele foi preparado para um desligamento correto.

Outra forma de danificar e consequentemente fazer com que seu disco rígido não seja reconhecido pelo Mac, são quedas. Como se sabe, existe um disco muito fino dentro de um hd, lá tem um eixo de alumínio sólido o bastante para que não haja vibração dos discos, ainda que em altas velocidades. Em uma queda a vibração é tão grande que danifica o disco ao ponto de ter perda de dados ou até inutilizar o dispositivo para sempre.

PERDEU OS DADOS DO SEU DISCO RÍGIDO?

Se seu hd externo teve alguma perda de dados, proveniente das duas opções que citamos logo acima, não se desespere. Existem programas que podem recuperar dados apagados ou corrompidos. Para isso basta que pelo menos o disco rígido esteja ligando e seja reconhecido pelo sistema operacional, caso ele tenha sido totalmente danificado, nós recomendados leva-lo em um técnico especializado, de preferência algum indicado e autorizado pela marca do fabricante do disco rígido, isso vai evitar perda de garantias ou até mesmo mau conserto do seu equipamento.

Sem dúvida alguma o disco rígido externo é uma das melhores opções para deixar gravado fotos, vídeos, documentos, músicas ou banco de dados. Basta você tomar sempre cuidado para não ter dor de cabeça com ele.

Outra opção, mas que exige uma internet de qualidade, é guardar os documentos nas nuvens. Este assunto iremos discutir em outra oportunidade para vocês. Até lá!

Fonte de Informação: Armazenamentoweb e Techtudo