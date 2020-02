O Grupo Globo registra o título “Em Nome de Deus” – Bastidores

O nome poderá ser de uma novela ou de uma produção do GloboPlay.

O Grupo Globo registrou “Em Nome de Deus”. Resta descobrir se para série do Globoplay ou uma próxima novela. A informação é do jornalista Flávio Ricco, do UOL.

Se for para novelas, temos algumas confirmadas. Na faixa das 21h, tem uma de João Emanuel Carneiro e outra de Gloria Perez.

Na faixa das sete, tem uma de Mauro Wilson (com título provisório de A Morte Pode Esperar) e outra de Claudia Souto.

Já para as seis e meia, temos uma fila grande, no entanto, destacaremos apenas as próximas três. Uma será de Alcides Nogueira, a outra de Gilberto Braga, e por fim, a última de Maria Adelaide Amaral.

As ordens dos autores podem sofrer alterações, principalmente as das faixas das seis.