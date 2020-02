O PRIMEIRO DO CRAQUE: Michael faz gol com bela jogada de Pedro Rocha; veja

O Flamengo segue vivendo uma grande maratona de jogos neste início de temporada. Após mais um jogo difícil na quarta-feira, o Rubro-negro atua contra o Cabofriense, em duelo de estréia na Taça Rio. Como já era esperado, o estádio do Maracanã tem mais um grande público para acompanhar essa partida pelo Campeonato Carioca.

O placar foi aberto logo no início do jogo. O atacante Pedro Rocha tocou com profundidade para Gabigol, que saiu na cara do Goleiro, onde tentou fazer por cobertura, mas a bola acabou sobrando para Michael tocar para os fundos das redes.

O Flamengo está vivendo um momento de grandes decisões. Por conta da pouca importância desse jogo contra o Cabofriense, o Rubro-negro foi a campo com a grande maioria dos seus reservas. Somente Gabigol e William Arão foram convocados.