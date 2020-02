O que esperar da estreia do Corinthians na pré-Libertadores?

​Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, o Corinthians estreia na pré-Libertadores contra o Guaraní do Paraguai. O primeiro jogo acontece nos país hispânico. A partir disso, fica a pergunta: o que esperar desse Corinthians que inicia sua caminhada na competição sul-americana?

Produção ofensiva

No jogo contra o Santos, o Corinthians finalizou sete vezes contra o gol do clube do litoral. Já na noite contra a Ponte, esses números também foram elevados, chutando 12 bolas para frente da meta. De fato, a equipe de Tiago Nunes procura trabalhar a maior parte do tempo no campo adversário, preferindo a máxima que diz “o ataque é a melhor defesa”. Portanto, podemos esperar um time que, mesmo valorizando a segurança, tente propor o jogo.

Instabilidade fora de casa

Uma das grandes críticas ao trabalho de Tiago Nunes, ainda no Athletico, se referia às exibições fora da Arena da Baixada. Devido à intensa forma de jogar proposta pelo técnico, suas equipes não parecem manter o mesmo volume nos jogos fora de casa, seja pelas dificuldades das viagens, seja pela própria postura dentro de campo. Na Libertadores, isso pode ser bem problemático, visto que uma derrota no Paraguai complica a situação para a volta em Itaquera.

Oscilação

É muito difícil prever um Corinthians equilibrado durante os 180 minutos de jogo. A participação em decisões tão curtas são muito complicadas, principalmente para um time que está em formação. Portanto, nada de esperar uma grande exibição, visto que a tendência é que o time oscile, tenha problemas defensivos e vá na base da raça e da camisa. Qualquer coisa muito fora disso será uma surpresa.

Por fim, o Corinthians terá muita dificuldade no jogo da pré-Libertadores. Porém, tem time para encarar a equipe paraguaia e sair com a classificação para a próxima fase. Para isso, é preciso manter os pés no chão e entender as limitações atuais, sabendo contorná-las ao longo das partidas.