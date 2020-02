O que mudou da fase de grupos para as oitavas nos times ainda vivos na Champions League

A tão sonhada semana de retorno da ​Champions League chegou e os fãs do esporte estão ansiosos para ver grandes clássicos, estádios lotados, astros em campo, belos gols, defesas espetaculares e tudo que o maior torneio de clubes do mundo proporciona. Entretanto, muita coisa mudou nos últimos meses e algumas equipes estão mais preocupadas do que felizes com a chegada das oitavas de final. Confira:

Atlético de Madrid x Liverpool – Terça-feira (18.02)

Duelo de gigantes! O Atlético de Madrid não fez uma fase de grupos dos sonhos, com três vitórias, duas derrotas e um empate, em seis partidas. O time comandado por Diego Simeone caiu muito na atual temporada e o chega ao confronto em um momento complicado. Atualmente, os Colchoneros estão em 4ª na La Liga, com 40 pontos – 13 pontos atrás do líder Real Madrid –, e ainda foram eliminados para o modesto Cultural Leonesa, na Copa do Rei. A situação é semelhante a do último semestre, mas o momento é pior e mais delicado.

Em contrapartida, o Liverpool segue voando e em um cenário ainda mais favorável. Os Reds ainda não perderam em 2020 e a ambição só aumenta. A equipe do alemão Jürgen Klopp foi a primeira a estar garantida matematicamente na próxima edição da Liga dos Campeões e se aproxima cada vez mais do título da Premier League. O treinador ainda vai contar com o retorno dos lesionados Fabinho, Dejan Lovren e Joel Matip.

Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain – Terça-feira (18.02)

A tradição alemã contra o dinheiro francês! O Borussia Dortmund vive entre altos e baixos, oscila e em um ‘vacilo’ pode perder a vaga para o PSG. O BVB ganhou um grande reforço para o embate das oitavas de final: o jovem artilheiro Erling Haaland. O norueguês tem sido o diferencial da equipe e anima a Muralha Amarela. Por outro lado, o treinador Lucien Favre perdeu Julian Brandt e Marco Reus, além de ter sido eliminado precocemente para o Werder Bremen, na Copa da Alemanha, e chegar ‘abalado’ à decisão.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain chega ao confronto em um momento ainda melhor. Os milionários franceses embalaram e não perderam nenhuma das últimas 23 partidas, sendo 20 vitórias e apenas três empates. O treinador alemão Thomas Tuchel encontrou um jeito da equipe jogar e vem liderando o Campeonato Francês com sobra – 10 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha. Em ótima fase, o brasileiro Neymar tem destruído em campo e sido peça fundamental para o grupo. O camisa 10 se recupera de lesão, mas deve estar à disposição. O centroavante Icardi também tem feito boas partidas e se destacado no comando do ataque.

Atalanta x Valencia – Quarta-feira (19.02)

Duelo de sobreviventes! Estreante, o Atalanta surpreendeu a todos e chegou ao mata-mata da Liga dos Campeões após perder os três primeiros confrontos do Grupo C. Os italianos vivem um momento de oscilações, com queda na Copa da Itália, mas momento de estabilidade na Séria A. O time ocupa a 4ª colocação e tem marcado a temporada pelo ataque destruidor, com goleadas e boas atuações.

Do outro lado, o Valencia caiu muito na temporada e o bom momento da classificação para as oitavas de final chegou ao fim. Os espanhóis se classificaram como líderes do Grupo H, desbancando o favorito Chelsea, mas não conseguiram manter o equilíbrio. Em 13 partidas pós-Champions, Los Che ganharam cinco, perderam quatro e empataram outras quatro. A instabilidade dominou o clube neste começo de 2020.

Tottenham x RB Leipzig – Quarta-feira (19.02)

Encontro de desconhecidos, ingleses e alemães nunca se enfrentaram. O Tottenham oscilou entre o final da fase de grupos, em dezembro, e a metade de janeiro, mas parece que José Mourinho conseguiu retomar o caminho das vitórias e recolocou o time na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, e também na busca pela “Orelhuda”. Apesar do momento de recuperação, o português não vai contar o meio-campista Christian Eriksen, negociado com a Inter de Milão, e com os lesionados Henry Kane e Son.

Por sua vez, o RB Leipzig teve uma queda drástica com a chegada de 2020. Os alemães lideravam a Bundesliga e se classificaram como líderes do Grupo G, da Champions. Entretanto, o segundo semestre do calendário europeu marcou a perca da liderança do campeonato nacional e a eliminação antecipada na Copa da Alemanha. Em nove partidas pós-fase de grupo, o RB venceu apenas quatro, perdeu dois e empatou três.

Chelsea x Bayern – Terça-feira (25.02)

O Chelsea surpreendeu no começo da temporada, mas o desempenho tem caído e o momento é de incertezas. Os Blues não conseguem engrenar uma sequência e sofre com a queda individual de alguns atletas, como do goleiro Kepa. A classificação para a próxima Liga dos Campeões, que parecia tão certa, começa a fugir e o time de Frank Lampard vai precisar correr atrás para manter a 4ª colocação na Premier League. Os londrinos não brilharam ao longo de toda a temporada, mas a atual fase preocupa diante dos alemães.

Os Bávaros voltaram! A fase de “brincar” já acabou e o Bayern reassumiu o protagonismo do futebol alemão. O time começou a temporada oscilando e preocupando os torcedores, mas 2020 chegou com tudo e o time chega bem ao mata-mata da Champions. A equipe de Hansi Flick encontrou o caminho, se classificou na Copa da Alemanha e cresceu muito de desempenho, conseguindo nove vitórias nos últimos 13 confrontos.

Napoli x Barcelona – Terça-feira (25.02)

A Napoli do tudo ou nada! Os italianos mudaram pós-fase de grupos, incluindo o treinador: sai Carlo Ancelotti, entra Gennaro Gattuso. A troca de comandante só não mudou a instabilidade da equipe que ou ganha ou perde. Em 12 partidas desde o último confronto da Champions, os napolitanos ganharam sete e perderam cinco. O time também não conseguiu se firmar na Série A, mas garantiu vaga nas semifinais da Copa da Itália.

Em contrapartida e ponto favorável aos italianos, o Barcelona caiu drasticamente e mudou ‘completamente’. Os catalães foram eliminados na Copa do Rei para o modesto Athletic Bilbao, caíram no primeiro confronto da Supercopa da Espanha para o Atlético de Madrid e ainda perderam a liderança da La Liga. O fraco desempenho e problemas internos custaram o cargo de Ernesto Valverde, que foi substituído por Quique Setién. O clima no clube não é dos melhores e a recente briga entre o secretário Eric Abidal e o craque Lionel Messi não ajudaram. O Barça ainda perdeu o centroavante Suárez e o atacante Dembelé.

Lyon x Juventus – Quarta-feira (26.02)

Bruno Guimarães vai estrear? O Lyon não vive seus melhores dias na temporada. Os franceses conseguiram fazer uma boa sequência pós-fase de grupos da Champions, mas caíram recentemente e chegam abalados ao confronto. O time de Rudi Garcia venceu apenas um dos últimos cinco jogos e perdeu posições na tabela do Campeonato Francês.

Cristiano Ronaldo virou a chave e chegou voando em 2020, mas a Juventus não acompanhou. A Velha Senhora ainda mantém a liderança da Série A, mas caiu na Copa da Itália e tem oscilado demais nos últimos confrontos, com apenas duas vitórias em cinco jogos. O time de Turim larga como favorito, mas deve tomar cuidado e consertar os erros.

Real Madrid x Manchester City – Quarta-feira (26.02)

O poderoso Real Madrid chega forte ao mata-mata! A equipe de Zidane começou a temporada em baixa, mas se reencontrou e vem crescendo de desempenho. Os madridistas assumiram a liderança da La Liga, conquistaram a Supercopa da Espanha e, apesar da eliminação na Copa do Rei, chegam em outro ritmo as oitavas de final da Liga dos Campeões.

O Manchester City faz uma temporada ruim para os seus padrões e a severa punição – tirando o time de duas Ligas dos Campeões – não colabora com o momento tenso no clube. Os resultados não são ruins, apesar de derrota nos últimos dois jogos, mas a campanha bem abaixo do esperado na Premier League frustra os citizens. A regularidade de outras temporadas faz falta e o City de Pep Guardiola chega balançando na decisão.