O reality dos cabelos tem participação da cantora Aline Wirley – Bastidores

Dois novos desafios são propostos e mais um participante é eliminado.

Na próxima sexta-feira, dia 21/02, o programa Hoje em Dia exibe o segundo episódio de Hair, o reality dos cabelos. Apresentado por Ana Hickmann, o quadro tem dois novos desafios que vão testar as habilidades técnicas e artísticas de cada um: no primeiro, os participantes precisam reproduzir o penteado que Ana estiver usando. Já no segundo e eliminatório desafio, os participantes devem fazer seu penteado assinatura, mas que tenha pelo menos 10 cm de altura.

O cabeleireiro das celebridades, Celso Kamura, vai julgar o melhor penteado com a ajuda da cantora Aline Wirley.

Um dos participantes é eliminado e os outros oito continuam na disputa pelo prêmio de R$ 30 mil.

“Hair” é um formato criado pela BBC e distribuído pela BBC Studios, com produção da Endemol Shine Brasil, com direção de Allê Gonçalves.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, e aos domingos, às 9 da manhã, com direção geral de Bruno Gomes e direção artística de Cesar Barreto.