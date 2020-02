Flamengo e Athlético-PR se enfrentam pela Supercopa do Brasil, torneio que volta às atividades depois de 28 anos desde a edição em 1991, quando o Corinthians venceu em cima do próprio Flamengo, que vai assim tentar corrigir essa falha. A partida acontece em jogo único no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo domingo (16/02), às 11h.

A equipe carioca chegou até aqui por ter sido campeã do Campeonato Brasileiro 2019 com folgas e sendo detentor de diversos recordes na competição. Isso tudo devida à chegada do treinador português Jorge Jesus que revolucionou e mudou completamente a maneira do time jogar. Com ele o trio de ataque Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta ganhou ainda mais destaque, onde também foram fundamentais na conquista da Copa Libertadores da América sobre o River Plate.

Com o passar do ano, o Flamengo resistiu bravamente ao assédio dos adversários e garantiu a permanência de 10 dos 11 titulares das conquistas em 2019, perdendo apenas o zagueiro Espanhol, Pablo Marí, para o Arsenal da Inglaterra. Com boa movimentação no mercado, o Mengão garantiu a chegada de Pedro, atacante vindo da Fiorentina, mas também Michael, destaque do Brasileirão 2019 pelo Goiás, para além de Thiago Maia, Pedro Rocha e também do zagueiro Léo Pereira, que defendeu o Furacão em 2019.

Por sua vez, o Athlético-PR, garantiu a vaga para a competição ao ser campeão da Copa do Brasil 2019, enfrentando o Internacional em dois jogos eletrizantes, que foram vencidos pela equipe Paranaense (3-1 no agregado). O Furacão, ao contrário do Flamengo, perdeu peças importantes e fundamentais, começando com o técnico Tiago Nunes, que se dirigiu para o Corinthians ainda antes do término de 2019.

Outras perdas importantes foram as saídas do atacante Marcelo Cirino, para o futebol Chinês, a do centroavante Marco Ruben, artilheiro da equipe, que voltou para o Rosário Central, do zagueiro Léo Pereira, que fechou com o Flamengo para preencher a vaga deixada por Pablo Marí. Mais recentemente ainda, perdeu também o meia, Bruno Guimarães, grande destaque da equipe e que chegou inclusivamente à Seleção Brasileira, para o Lyon da França.

Para preencher as lacunas o time paranaense trouxe Marquinhos Gabriel, do Cruzeiro, Carlos Eduardo, do Palmeiras e o técnico Dorival Junior, que estava sem clube até então, além de outros jogadores menos badalados, mas que devem ser acompanhados ao longo do ano, podendo algum surgir como destaque.

Em busca de levantar a primeira taça em 2020, as duas equipes sabem que esse título pode ser uma injeção de confiança notável para entrar bem nas outras competições importantes da temporada. Para os especialistas, o Flamengo é favorito, uma ideia partilhada pelas casas de apostas esportivas. Contudo, todo o mecanismo do time de Jorge Jesus ainda não está no auge nesta fase prematura da época, algo que o Athlético pode aproveitar desorganizando bem o Mengão. Razão pela qual na página de previsões esportivas da Wincomparator, se previligia uma aposta em que ambas as equipes marcam, sem designar um vencedor. Vai ser um grande espetáculo!